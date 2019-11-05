05.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:14

Samsun'da 14 kilo 400 gram esrar ele geçirildi: Anne ve 2 oğlu gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da aralarında anne ile 2 oğlunun da bulunduğu gözaltına alınan 4 kişi ile birlikte 14 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık ilçesi Çarşıköy Mahallesi'nde F.Ş. ve O.Ş. isimli şahısların yüklü miktarda kenevir bitkisi yetiştirerek elde ettikleri esrar maddesini irtibatlı oldukları şahıslara sattıkları yönünde bilgiler elde etti. Elde edilen bilgilere istinaden yapılan operasyonda F.Ş. ve O.Ş. isimli şahıslar Çarşıköy Mahallesi girişinde aynı araç içerisinde 3 kilo 800 gram esrar maddesi ile yakaladılar. Şüpheli şahıslara ait ikamette yapılan aramada; 10 kilo 50 gram esrar maddesi elde edildi. Olayın devamında şüpheli şahıslarla müşterek hareket ettikleri tespit edilen K.Ş. ile A.Ş. Ayvacık ilçesi Çarşıköy Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalandılar. A.Ş.'nin ikametinde yapılan aramada 550 gram esrar maddesi elde edildi.

Toplam 14 kilo 400 gram esrar maddesi ile yakalanan K.Ş. adlı kadın ile oğulları F.Ş. ve O.Ş. ile akrabaları A.Ş., polisteki sorgularının ardından bugün "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA