Samsun'da 14 bin 600 adet makaron ele geçirildi - Haberler
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Samsun'da 14 bin 600 adet makaron ele geçirildi

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'da 14 bin 600 adet makaron ele geçirildi

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 14 bin 600 adet makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 14 bin 600 adet makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 14 bin 600 adet makaron, 15 kutu kaçak nargile kömürü, 45 adet 200 gramlık kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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Haber: Samsun'da 14 bin 600 adet makaron ele geçirildi - Haberler
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