Samsun'da 13 Yaşındaki Çocuğun Şüpheli Ölümü

Samsun'da sokakta baygın halde bulunan 13 yaşındaki çocuğun kaldırıldığı hastanede öldüğü ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Kutalmış Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine giden polis, 13 yaşındaki Emirhan A.A.'nın yerde baygın halde bulunup 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığını tespit etti. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Emirhan A.A. adlı çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Polis olay yerinde yüksekten düşme bulgusuna rastlamazken ağzından köpükler geldiği öğrenilen çocuğun ölümü şüpheli bulunuldu. Emirhan A.A.'nın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA