Samsun'da 13 bin 240 gram esrar ele geçirildi
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Samsun'da 13 bin 240 gram esrar ele geçirildi

Samsun'da 13 bin 240 gram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Alaçam ilçesinde 13 bin 240 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 13 bin 240 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Soğukçam Mahallesi'nde F.K'nin bahçesinde yapılan aramada 13 bin 240 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şahıs, jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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