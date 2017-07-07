Samsun'da 129 Adrese Eş Zamanlı Operasyon: 35 Gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.



Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar gereğince, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 73 ekip ve 199 personelin katılımıyla, saat 06.30 sıralarında il genelindeki 129 ayrı adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN