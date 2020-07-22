Samsun'da 124 kök kenevirle yakalanan şahıs serbest bırakıldı Samsun'da tarlasında 124 kök dişi Hint kenevir bitkisi ele geçen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da tarlasında 124 kök dişi Hint kenevir bitkisi ele geçen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçeli Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda S.K.'ye ait ikamete operasyon düzenledi. İkametin çevresinde yapılan aramada 124 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA