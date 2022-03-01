Samsun'da 120 paket satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Samsun'da 120 paket satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da 120 paket satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 120 paket uyuşturucu ele geçirildi.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 120 paket uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Mevlana Mahallesi'nde B.D'ye (25) ait evde Ozon isimli narkotik köpeği ile yapılan aramada satışa hazır 120 paket uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili B.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

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