12 Yaşındaki Çocuğun İntiharında 'Mavi Balina' Şüphesi
Samsun'da 12 yaşındaki bir çocuğun kendini asarak intihar etmesine, 'Mavi Balina' oyununun sebep olduğu tahmin ediliyor.
Samsun'da 12 yaşındaki bir çocuğun kendini asarak intihar etmesine, 'Mavi Balina' oyununun sebep olduğu tahmin ediliyor.
BANYODA KENDİNİ ASTI
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki M.A.O., evlerinin banyosunda kendisini asmış olarak bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan M.A.O. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.A.O.'nun ölümüne, son yıllarda intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyununun yol açtığı iddia edildi.
BİLGİSAYARINA VE CEP TELEFONUNA EL KONULDU
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. M.A.O.'nun bilgisayarına ve cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. M.A.O. için evinin önünde helallik alındı ve dua edildi. Gözyaşlarının sel olduğu küçük çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Samsun'un Çarşamba ilçesine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
-
yav he he mavi balına bırak bu ayakları anaya babaya bakınCevap Yaz Yayından Kaldır
-
oyun sektöre yoldan çıktı kontrol altına alınmalı..Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Rabbim ailesine sabır versin Allah rahmet eylesin. Inşallah son olmasini diliyorum.Dusmanima bile evlat acısı gösterme Allah'imCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Alla rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar versin. Anlamadığım nokta bu yaştaki çocuk kendini nasıl asacagını hangi ipi kullanacagını nasıl bilebiliyor. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Allah rahmet eylesin aiilelere sesleniyorum coculariniza dikat edin nereye giriyor cikiyor ne oynuyor teli nasil kulaniyor 12 yasinda cocugun ne isi var elinde telefonla uyduruk bir tel verin eline haber alin cocugunuzdan sonra boyle tum turkiye uzuluyo bu oyunlarida kaldirin artik yeterCevap Yaz 3 Yayından Kaldır