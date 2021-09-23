Samsun'da 12 faturasız cep telefonu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 12 faturasız cep telefonu ele geçirildi

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da 12 faturasız cep telefonu ele geçirildi

İlkadım ilçesinde, 12 faturasız cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - İlkadım ilçesinde, 12 faturasız cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

Kışla Mahallesi'ndeki ikamette yapılan aramada, 12 faturasız cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ikamet sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Yamantürk Gökhan Çıra İrem Derici
Spor Hamit Altıntop Cristiano Mesut Özil Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Sultan Selim Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da 12 faturasız cep telefonu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 16:10:06. #1.12#