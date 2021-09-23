Samsun'da 12 faturasız cep telefonu ele geçirildi
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
İlkadım ilçesinde, 12 faturasız cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İLKADIM, SAMSUN (AA) - İlkadım ilçesinde, 12 faturasız cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.
Kışla Mahallesi'ndeki ikamette yapılan aramada, 12 faturasız cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ikamet sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri