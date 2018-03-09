Samsun'da 11 Yıldır Aranan Hükümlü Yakalandı

SAMSUN'da 2007 yılından beri aranan ve 6 suçtan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan Şerif Durukan, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Durukan, tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptığı uygulamada, 2007 yılından beri aranan, 6 suçtan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis ve 4 bin lira para cezası bulunan Şerif Durukan'ı yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edilen Durukan, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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