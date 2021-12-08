Samsun'da 11 yıldır aranan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı - Haberler
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Samsun'da 11 yıldır aranan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

Samsun'da 11 yıldır aranan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde 11 yıldır aranan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde 11 yıldır aranan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışmada "resmi belgede sahtecilik" ve "hırsızlık" suçlarından hüküm giyen ve 11 yıldır cezaevi firarisi olduğu belirlenen H.Ö'nün sahte kimlik kullandığı bilgisine ulaştı.

Kılıçdede Mahallesi Şehit Polis Halis Karagül Sokak'ta hükümlüyü yakalayan ekiplere sahte kimlik gösteren H.Ö. gözaltına alındı. Hükümlünün ayrıca yapılan GBT sorgusunda ise "yaralama" suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Ekipler, sahte kimliği, cezaevi firarisi olduğu için Ankara'da yaptırdığını öne süren H.Ö'nün kimlik bilgilerinin 11 yıl önce birlikte aynı iş yerinde çalıştığı A.Y'nin (35) kimliğinden kopyalandığını tespit etti.

A.Y. de savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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