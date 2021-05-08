Samsun'da 11 ton faturasız taklit temizlik malzemesi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da 11 ton faturasız taklit temizlik malzemesi ele geçirildi

Samsun'da 11 ton faturasız taklit temizlik malzemesi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 ton 80 kilogram faturasız, taklit temizlik malzemesi ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 ton 80 kilogram faturasız, taklit temizlik malzemesi ele geçirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde faturasız, taklit temizlik malzemesi satılacağı bilgisi alınması üzerine bir adrese operasyon düzenlendi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, 7 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde şüphelilere ait adreste arama yaptı.

Aramada 4 farklı markanın 10 kilogramlık ambalajları içinde her birinden 277'şer adet toz deterjan olmak üzere toplamda 11 ton 80 kilogram faturasız, taklit temizlik malzemesi ele geçirilerek, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla el konuldu.

Ele geçen faturasız temizlik ürünleri ile ilgili şüpheliler hakkında 6769 Sayılı Kanun'un 30/1 maddesi kapsamında işlem yapıldı. İfadesi alınmasına müteakip serbest bırakıldı. Ele geçen malzemeler ile ilgili Samsun Gelir İdaresi Başkanlığınca vergi yoklaması yapıldı. Temizlik malzemeleri gerekli işlemler için Samsun Defterdarlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı
Boynuna ip bağladığı köpeğe işkence eden adam serbest bırakıldı
Boynuna ip bağladığı köpeğe işkence eden adam serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Eda Ece Özcan Deniz Aleyna Tilki
Spor Diego Metin Oktay Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da 11 ton faturasız taklit temizlik malzemesi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 01:57:22. #1.16#

title