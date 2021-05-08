Samsun'da 11 ton faturasız taklit temizlik malzemesi ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 ton 80 kilogram faturasız, taklit temizlik malzemesi ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 ton 80 kilogram faturasız, taklit temizlik malzemesi ele geçirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde faturasız, taklit temizlik malzemesi satılacağı bilgisi alınması üzerine bir adrese operasyon düzenlendi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, 7 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde şüphelilere ait adreste arama yaptı.

Aramada 4 farklı markanın 10 kilogramlık ambalajları içinde her birinden 277'şer adet toz deterjan olmak üzere toplamda 11 ton 80 kilogram faturasız, taklit temizlik malzemesi ele geçirilerek, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla el konuldu.

Ele geçen faturasız temizlik ürünleri ile ilgili şüpheliler hakkında 6769 Sayılı Kanun'un 30/1 maddesi kapsamında işlem yapıldı. İfadesi alınmasına müteakip serbest bırakıldı. Ele geçen malzemeler ile ilgili Samsun Gelir İdaresi Başkanlığınca vergi yoklaması yapıldı. Temizlik malzemeleri gerekli işlemler için Samsun Defterdarlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı