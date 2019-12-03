Samsun'da 11 organize hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Samsun'da 11 organize hırsızlık şüphelisi yakalandı

Samsun'da, inşaat halindeki binalardan organize hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

03.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:42
Samsun'da 11 organize hırsızlık şüphelisi yakalandı

'da, inşaat halindeki binalardan organize hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy, Çarşamba ve Terme ilçelerinde 1 Ağustos ile 30 Kasım arasında inşaat halindeki 21 binadan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Binaların depolarından yaklaşık 170 bin lira diğerinde inşaat malzemesi çalındığını belirleyen ekipler, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda operasyon gerçekleştirdi.

Çarşamba, Terme ve Ayvacık ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt elebaşı T.K, elebaşı yardımcısı Y.U. ile örgüt üyeleri E.A, Ç.K, V.K. ve B.Ö'nün yanı sıra çalınan malzemeleri satın alan M.Z, B.B, İ.D, S.A. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada, çeşitli miktar ve özellikte inşaat malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA
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