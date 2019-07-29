Samsun'da 11. kattan düşen kadın öldü

Samsun'da 11'inci kattaki dairenin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan apartmanın 11'inci katında annesinin yanında kalan Pınar Geveze (34), pencereden beton zemine düştü. Geveze'nin yerde yattığını görenler, 112 Acil Servis ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Geveze'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Pınar Geveze'nin cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Antalya'dan annesinin yanına geldiği belirtilen iki çocuk annesi Pınar Geveze'nin, psikolojik tedavi gördüğü kaydedildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin intihar şüphesi üzerinde de durduğu öğrenildi.

Kaynak: AA