Samsun'da 11. Kalkınma Planı Toplantısı

Samsun Valisi Osman Kaymak, ülke kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

Vali Kaymak, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca (OKA) kentteki bir otelde düzenlenen 11. Kalkınma Planı çalışma grubu toplantısına katıldı.

Ülkelerin kalkınmasının planlı kalkınmaya bağlı olduğuna işaret eden Kaymak, dünyanın rekabet içinde bulunduğuna işaret etti.

Kaymak, Türkiye ve dünyayı çok iyi okuyan tespitlere ihtiyaç duyduklarını ifade ederek. "Samsun potansiyeli çok yüksek ama bunu kullanamamış bir il. Bu plan çerçevesinde Samsun'un potansiyelini çok iyi ortaya koyalım. Samsun Karadeniz'in amiral ili. Bunun için bölgeye öncülük yapmak durumundayız." dedi.

Geçmişte Samsun'un gemi yapımında çok önemli bir il olduğunun söylendiğini hatırlatan Kaymak, şunları kaydetti:

"O zamanlar 'Bir tersane yapalım' denildi. Oraya 150 milyon liraya yakın bir para yatırıldı. Şimdi atıl vaziyette duruyor. O zamanlar yine lojistikle ilgili yapılan proje çok doğru ve etkin bir proje oldu. Yapanlardan Allah razı olsun. Lojistik merkezi Samsun'un ufkunu açacak bir proje ama tersane konusu ölü bir yatırım oldu. O anlamda planlamalar hamasi olmasın. Avrupa Birliği'nden para alsak da bunlar bizim hesabımızdan gidiyor. Ülke kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanalım. Şu an 'Tersaneyi ne yapacağız, tersane yeri ne olacak' diye düşünüyoruz. O zaman bunu yapanlar belki iyi niyetli yapmış olabilirler ama iyi niyetlerimiz bizi zarardan kurtarmıyor."

Kamu kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla hazırlanan ve 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı toplantısına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ile kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.