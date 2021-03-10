Samsun'da iş yerinde etil alkol ele geçirilen şüpheli yakalandı
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Samsun'da iş yerinde etil alkol ele geçirilen şüpheli yakalandı

10.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:52
Samsun'da iş yerinde etil alkol ele geçirilen şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda iş yerinde etil alkol bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda iş yerinde etil alkol bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Kent merkezinde belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 2 litrelik 26 ve bir litrelik 56 şişe etil alkol, 1350 içki kiti ve 94 cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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