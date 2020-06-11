Samsun'da 108 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 108 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
11.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:43
Samsun'da düzenlenen operasyonda 108 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İlkadım ilçesine bağlı Çelikalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı.
Söz konusu alana düzenlenen operasyonda, 108 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA