Samsun'da "1071 Hatim" programı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Çevre Eğitim Yardımlaşma Derneği (ÇEYDER) öncülüğünde düzenlenen "1071 Hatim" programına bütün vatandaşlardan 'hatim' desteği istendi.

Çarşamba'da, doğal afetlerden, salgın hastalıklardan ve bütün kötülüklerden korunmak için "1071 Hatim Okuma" adlı program hazırlandı. Hazırlanan hatim programı ÇEYDER Başkanı Turan Çinici öncülüğünde faaliyete geçirilecek.

Erzurum'da Pir Ali Baba tarafından başlatılan ve 500 senedir devam eden "1001 Hatim" geleneğine özenerek oluşturulan "1071 Hatim" okuma organizasyonu birçok sivil toplum kuruluşu tarafından destekleniyor. ÇEYDER öncülüğünde oluşturulan hatim organizasyonu 18 Şubat'ta başlayacak ve Kadir Gecesi'nde Çarşamba Yunus Emre Camisi'nde okunan hatimlerin duası yapılacak.

ÇEYDER Başkanı Turan Çinici niyetlerinin bu hatim okuma faaliyetinin kıyamete kadar devam etmesi olduğunu belirterek, "İlimizden, ilçelerimizden, il dışından isteyen herkes katılabilir. Bir kişi bir hatim okuduğu gibi birden fazla da hatim okuyabilir" dedi.

Okunan hatimlerin doğal afetlerden, salgın hastalıklardan ve bütün kötülüklerden korunma niyetiyle okunup bittikten sonra ÇEYDER Başkanı Turan Çinici'ye veya destek veren il ve ilçelerdeki sivil toplum kuruluşlarına bildirilmesi istendi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı