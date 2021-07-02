Samsun'da 103 bin 61 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı
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Samsun'da 103 bin 61 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun'da 103 bin 61 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 103 bin 61 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek 2 şahıs yakalandı.

Samsun'da 103 bin 61 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek 2 şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucunda, Canik ilçesi Kozlu Mahallesi'ne bir arazide arama yapıldı. Şüpheli 2 şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ormanlık arazide yapılan arama neticesinde 103 bin 61 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Samsun'da 103 bin 61 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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