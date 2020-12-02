Samsun'da 101 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Samsun'da 101 şişe kaçak içki ele geçirildi

02.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:01
Samsun'da 101 şişe kaçak içki ele geçirildi

Samsun'un Havza ilçesinde 101 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde 101 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye kaçak içki getirileceği bilgisine ulaştı.

Ankara-Samsun kara yolunda park etmiş halde bekleyen bir araçta yapılan aramada, 101 şişe 1 litrelik kaçak içki bulundu.

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Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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