Samsun'da 101 şişe kaçak içki ele geçirildi
02.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:01
Samsun'un Havza ilçesinde 101 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Samsun'un Havza ilçesinde 101 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye kaçak içki getirileceği bilgisine ulaştı.
Ankara-Samsun kara yolunda park etmiş halde bekleyen bir araçta yapılan aramada, 101 şişe 1 litrelik kaçak içki bulundu.
Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu