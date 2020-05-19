Samsun'da 101'inci yılda 19 Mayıs coşkusu GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile geldiği Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile geldiği Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a gelişinin 101'inci yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için törenler düzenlendi. Törenler, İlkadım ilçesindeki Anıt Park içinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalar daha sonra Tütün İskelesi önündeki Kurtuluş Yolu'nda devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışını temsilen Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarılarak deniz subayı tarafından sporculara teslim edildi. Sporcu gençler, Türk bayrağını öperek teslim aldı. Gençler, Türk bayrağını Bandırma Müze Gemisi'ne taşıdı. Müzede Canan Anderson Yılmaz'ın kemanı eşliğinde 10 milli sporcu, İstiklal Marşı'nı okudu. Yılmaz tarafından solo keman konseri de verildi.Türkiye genelinde koronavirüs salgını nedeniyle 15 kentte uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına vatandaşlar katılamadı. Kutlama programları Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, programda görevli sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA