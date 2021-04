Samsun'da 100 çocuğa ayakkabı ve kıyafet hediye edildi

Sevdamız Samsun Platformu üyeleri, "Minikler Üşemesin" projesiyle yüz çocuğa kışlık kıyafet ve ayakkabı hediye ediyor.

Platform üyeleri, yaklaşan ramazan öncesi Asarcık ilçesindeki köylerde yaşayan çocuklara kışlık kıyafetler ile ayakkabı götürdü.

Platform Genel Başkanı Nuri Seven, yaptığı yazılı açıklamada, 3 yıldır düzenli olarak uygulanan "Minikler Üşemesin" projesi kapsamında Asarcık ilçesinde bulunan köylerdeki çocukları sevindirdiklerini vurguladı.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu, onların yüzlerinde oluşan sevincin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Seven, "Platformumuz kurulduğundan bu yana çocuklarımıza her zaman öncelik veriyoruz. Çünkü onlar bizden sonra ülkesinin ve Samsun'un menfaatleri için bayrağı taşıyacak olan kişiler. Asarcık ilçemizdeki bu güzel program için platformumuza destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Samsun'un en ücra köşelerine kadar ulaşıp, insanların yüzlerini güldürmek için projemiz her yıl düzenli olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Platform üyeleri, ilçeye bağlı, Acısu, Değirmencioğlu, Yeşilköy, Çulhaoğlu, Yeniömerli ve Bağlıca köylerinde 100 miniği sevindirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü