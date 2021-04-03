Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun'da, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

"Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.A'nın (27) evinde saklandığı belirlendi.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, K.A. Çakallı mevkisindeki ikametinde gözaltına alındı.

K.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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