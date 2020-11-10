Samsun'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Samsun'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'

10.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:47
Samsun'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde saat 09.05'te çalan siren sesiyle beraber Samsun'da hayat durdu, herkes işini bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde saat 09.05'te çalan siren sesiyle beraber Samsun'da hayat durdu, herkes işini bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Samsun'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir anıta çelenk sundu. Daha sonra çalınan sirenin ardından şehirde adeta hayat durdu. Şoförler, trafikteki araçlarını durdurarak saygı duruşu yaptı. Gündelik hayatını sürdüren esnaf ve vatandaşlar da Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

"Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz"

Anıt Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra konuşan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Aziz Atatürk, vefatının 82 yıl dönümünde şahsınızı sevgiyle ve özlemler anmak üzere huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümünü geride bıraktığımız bu dönemde bize işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak mücadele etmek gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin ortak görevidir. Bu vesileyle şahsınız ve silah arkadaşlarınızla birlikte vatan topraklarını kanlarıyla yoğuran tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Yoğun bir katılımla başlayan Atatürk'ü anma törenleri anıtın ardından Gazi Müzesi ziyareti ile devam eti. Protokol, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan Atatürk fotoğrafları sergisini gezdi. - SAMSUN

Samsun'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'
Samsun'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'
Samsun'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'
Samsun'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'
Samsun'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'
Samsun'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'
Samsun'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'
Samsun'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'
Samsun'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
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