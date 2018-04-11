Samsun'da 10 Bin 976 Kişi Sürekli İşçi Kadrosuna Geçti

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'da 10 bin 976 taşeron işçinin sürekli işçi kadrosuna geçtiğini açıkladı.

Vali Kaymak, Samsun'da kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere yapılan başvurular sonucunda kamu kurumlarında ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilçe belediyelerinde sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçilerle ilgili bir açıklama yaptı. Osman Kaymak yaptığı açıklamada, "K0amuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmalarına ilişkin düzenleme, 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare İşçi Statüsüne Geçirilmesine Dair Usul ve Esaslar, 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda ilimizde kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere yapılan başvurular sonucunda; kamu kurumlarında 7 bin 891 kişi ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilçe belediyelerinde 3 bin 85 kişi olmak üzere toplam 10 bin 976 kişi sürekli işçi kadrosuna geçmiştir" dedi. - SAMSUN