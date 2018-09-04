Samsun'da 1 Yılda Araç Sayılarında Büyük Artış

Samsun'da 1 yıl içerisinde motorlu kara taşıtlarında rekor bir artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Samsun'da 1 yıl içerisinde motorlu kara taşıt sayısının 17 bin 476 adet arttığı belirtildi. 1 yılda büyük bir artış yaşandığına dikkat çeken TÜİK, bu yıl Temmuz ayı sonu itibariyle Samsun'da toplamda 349 bin 200 aracın trafiğe kayıtlı olduğunu açıkladı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden alınan diğer bilgilere göre, 349 bin 200 kara taşıtının 168 bin 34'ünün otomobil, 13 bin 450'sinin minibüs, bin 555'inin otobüs, 66 bin 956'sının kamyonet, 10 bin 185'inin kamyon, 36 bin 366'sının motosiklet, 604'ünün özel amaçlı taşıtlar, 51 bin 450'sinin de traktörlerden oluştuğu öğrenildi. - SAMSUN