Samsun'da 1 Şüpheli Uyuşturucu Ticaretinden Adliyede

Samsun'da 1 Şüpheli Uyuşturucu Ticaretinden Adliyede

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 zanlı polisin takibi sonucu yakalanırken, şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 1 Şüpheli Uyuşturucu Ticaretinden Adliyede

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 zanlı polisin takibi sonucu yakalanırken, şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada satışa hazır paketler halinde uyuşturucu madde ve gözaltına alınan şahısların evlerinde silah ve mermi ele geçirdi. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen S.A. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, söz konusu şahısların ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu maddeyi onlara sattıkları iddia edilen Ö.S. de yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlana Ö.S., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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