Samsun'da 1 Milyar 152 Milyon Liralık Yatırımlar Devam Ediyor

Samsun'da Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçede başlattığı 'hizmet ve yatırım' rüzgarı devam ediyor. Başkan Zihni Şahin, atık su arıtmadan içme suyuna, hafif raylıdan Kuş Cenneti'ne kadar birçok alanda dev yatırımların tüm hızıyla sürdürüldüğünü açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçede toplam tutarı 1 milyar lirayı aşan 200 projenin çalışmaları hızla devam ediyor. Devam eden bu projelerin yanında alt yapıya yönelik 4 ilçede 152 milyon lira tutarında ileri teknoloji Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yapılacak. 4 projenin kredin temininin sağlandığını, özellikle Vezirköprü'de içme suyu problemine kalıcı çözüm bulacaklarını açıklayan Başkan Zihni Şahin, "En kolay şey mazeret üretmektir. Biz bu anlayışın insanı değiliz. Mazeret üretmedik. Başlayan projeleri devam ettirdik. Geçmişin hizmetlerini takdir ettik ve yeni projelere başladık. Kısacası hizmeti esas aldık" dedi.

6 ayda 500 kilometre yol

Göreve geldiği 3 Mayıs 2018 tarihinden itibaren çok yoğun bir çalışma programı düzenlediklerini ve uygulamaya başladıklarını ifade eden Zihni Şahin, "Bu programı ilçelerimizde derhal uygulamaya koyduk. Yoğun çalışmalar sonucunda 5 ay gibi kısa bir sürede 145 kilometre beton yol, 50 kilometre BSK yol ve 305 kilometre satıh kaplama yol olmak üzere toplam 500 kilometre yol yaptık. 2019 yılı sonu itibari ile hizmet ağımıza katılan tüm grup yollarımızı tamamlayarak mahallelerimizde ulaşım problemini ortadan kaldırmasını planladık. Amacımız daha fazla hizmet etmek, insan hayatına ve konforuna daha fazla katkı vermektir. Samsun bu hedeflere Allah'ın izniyle ulaşacaktır" diye konuştu.

7/24 çalışmaya devam

Başkan Zihni Şahin devam eden çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi:

"Alaçam Meydanı çevre düzenlemeleri, Kirazlık Camii inşaatı, Geyikkoşan Tesisleri cephe düzenlemeleri, Ladik'te sosyal tesisler, Terme'de SASKİ binası gibi birçok projenin çalışmaları sürüyor. Hafif raylı sistemde 120 milyonluk bir yatırım gerçekleşti. Test sürüşleri devam etmekte. Kılıçdede Mahallesi ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. 2'nci etap meydan ile liman kavşağı arasındaki çalışmaların ihalesi ise 13 Haziran'da gerçekleştirildi. Ödül aldığımız Sanat Müzesi Projesi projesi inşaatı hızla devam etmektedir. Sanat Müzesi'nin yüzde 65'ini tamamladık. Bafra'da ise Kızılırmak Sedde Projesi ile yeni oto gar çalışmaları devam ediyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alıyordu. Projemiz kapsamında Toplam 2 bin 271 metrekare inşaat alanına sahip tesisler, butik otel, 306 metrekare ahşap iskeleler, toplamda 3 bin 256 metrekare otopark, 602 metrekare ahşap yürüyüş yolları ve 54 metrekare asma köprü inşa edilecek. Kır Lokantası, Ziyaretçi Tanıtım Ünitesi, Yönetim Merkezi Ünitesi, Giriş Kontrol Ünitesi, Doğa Eğitim Merkezi ve Konaklama Merkezi, Cernek Seyir Bölümü, Ahşap Yürüyüş Yolları, Doğanca Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Yapım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca proje kapsamında özellikle kuş gözlemi yapan ulusal ve uluslararası turistlerin deltada konaklamaları, bölgede daha fazla vakit geçirebilmeleri ve özellikle yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları açısından yaşanan konaklama sorununu gidermek için Doğanca Mahallesi'nde bulunan eski belediye binasının 14 odalı butik otel olarak düzenleme çalışmaları da sürdürülüyor."

İlçelerde alt yapıya büyük önem

Kavak'ta 11 milyon 600 bin, Ladik'te 10 milyon 870 bin, Salıpazarı'nda 11 milyon 380 bin, Çarşamba'da 118 milyon 357 bin lira yatırımla kredileri tahsis edilmiş ileri teknoloji Atık Su Arıtma Tesisleri kuracaklarını da açıklayan Başkan Zihni Şahin, şöyle devam etti:

"Bafra'da ve Terme ilçelerimizdeki atıksu arıtma tesislerini de revize ediyoruz. Bunun için Bafra'ya 1 milyon 245 lira, Terme'ye ise 3 milyon 732 bin 565 lira ayrıldı. 19 Mayıs'ta 4 milyon 968 bin liralık, Vezirköprü'de 8 milyon 520 bin 227 liralık ve Yakakent'te 27 milyon 194 bin 644 liralık olmak üzere kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve derin drenaj yapım işleri çalışmaları sürüyor. Toplamda 69 milyon201 liralık atık su arıtmasına yönelik yatırımlar devam etmekte."

7 proje bitti, 5'i sırada

Alt yapı, arıtma tesisler, yol ve içme suyu problemlerini tamamen çözecekceklerini de ifade eden Başkan Zihni Şahin, "Bunlar olmazsa olmazdır. Halkımızın bu konuda şikayetleri olmamalıdır. Göreve geldiğimizde yapımı devam eden toplam 26 milyon 156 bin 534 TL tutarında 7 projeyi tamamladık. 5 ilçemizde 69 milyon 201 bin 389 TL tutarında 5 projenin yapımını devam ettiriyoruz. 4 ilçemizde programa aldığımız ve kredisini temin ettiğimiz 152 milyon 207 bin 000 TL tutarında ileri teknoloji arıtma tesisi kuruyoruz. Bu 16 proje ile yaklaşık 247 milyon liralık bir hizmet sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

59 proje için 300 milyon yatırım

İçme suyu sorununa neşter vuracak 36 proje kapsamında toplam tutarı 115 milyon 553 bin 537 lira olan çalışmaların yürütüldüğünü hatırlatan Zihni Şahin, "Dev hizmet projelerini Hayata geçiriyoruz. Dere ıslahları için 3 proje kapsamında 20 milyon 827 bin 750 liralık bin bir çalışma yürütmekteyiz. Kanalizasyon alanında da 17 proje kapsamında 60 milyon 500 bin liralık bir çalışma yürütmekteyiz. Su arıtma tesisleri için 3 proje devam etmektedir. Bu projeler 11 milyon 332 bin 500 lira tutarındadır. Toplamda altyapıda 75 projeyi devam ettiriyoruz" diye konuştu.

17 ilçede seferberlik

Zihni Şahin son olarak, "Kısacası 17 ilçemiz için seferberlik halindeyiz. Alt yapıya önem veriyoruz. Bu nedenle başlayan projeleri devam ettirdik, yeni projeler başlattık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm çalışmalarımızı gönül belediyeciliği kapsamında orta akıl ve siyasi irademiz ile birlik ve beraberlik içinde sürdürüyor, hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN