Samsun'da "1 Mayıs" açıklaması
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Samsun'da "1 Mayıs" açıklaması

Samsun'da '1 Mayıs' açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla işçi ve memur konfederasyonlarının temsilcileri basın açıklaması yaptı.

Samsun'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla işçi ve memur konfederasyonlarının temsilcileri basın açıklaması yaptı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen basın açıklaması çelenk sunumu ile başladı, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Akabinde kürsü konuşmalarına geçildi. Konuşmasını gerçekleştiren Türkiye İşçi Sendikaları (Türk-İş) Konfederasyonu Samsun Temsilcisi Şaban Çılgın, "Büyük bedeller ödeyerek haklarımızı kazandık. Küresel ekonomik krizin bedelini yine çalışanlar ödemesin. Fedakarlık yine bizden beklenmesin. Salgın her şeyi alt üst etti, durumu fırsata çevirmek isteyenler yine ortaya çıktı. Bugün her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Bir buçuk yıldır, şiddetini artıran Kovid-19 salgını tüm dünyada milyonlarca can aldı. Ülkemizdeki gelişmeleri her geçen gün endişeyle izliyoruz. Bu gelişmeler, emekçilerin birlik içinde olmaları gerektiğini ortaya koydu, dayanışma çağrılarının ne derece doğru olduğunu gösterdi. Devasa boyutlara gelen işsizlik sorunu resmi verilere bile yansıdı, görünür oldu. Ama çalışır gözüken ve fakat ücretsiz izine çıkarılan milyonlarca emekçinin yaşamlarını asgari ücretin yarısı bir gelirle nasıl sürdürecekleri sorusu yanıtsız kaldı. Salgın tam anlamıyla sosyal devletin gücünü deneme sınavı halini aldı. Aralarında farklılıklar olmak kaydıyla dünyanın hiçbir ülkesi bu sınavdan geçer not alamadı. Emekçilerin büyük bir bölümü, hem salgınla hem de salgının getirdiği yoksullukla mücadelede bir başlarına kaldı. Dünyanın tüm emekçilerinin, yaşadıkları zorluklara karşı beraberce mücadele etmeleri gerekliliğini hepimize bir kez daha hatırlattı. Beş bin yıllık insanlık tarihi zorluklarla mücadeleler tarihidir. Bu zaman dilimi içinde sayısız savaş, hastalık ve kıyım görmüş insanlık her zaman, çalışanların, işçilerin, emekçilerin fedakarlıklarıyla yeniden ayağa kalkmıştır. Dünya bugüne geldiyse emekçilerin omuzlarında yükselerek gelmiştir. Salgın koşullarında da dünyayı işler halde tutan yine emekçilerdir. Emekçilerin yok sayıldığı, haklarının gasp edilmeye çalışıldığı, güvencesizliğe, işsizliğe ve sefalete mahküm edildiği bir dünyada ne salgınla mücadele edilebilir ne de hayat sürdürülebilir. Geçmişte olduğu gibi bugün de emekçiler, verecekleri mücadelelerle tüm insanlığa güzel günleri getireceklerdir" dedi.

Programda diğer sendika temsilcileri de birer konuşma yaptı. - SAMSUN

Samsun'da '1 Mayıs' açıklaması
Samsun'da '1 Mayıs' açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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