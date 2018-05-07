Samsun'da 1 Kişiyi Silahla Yaralayan Şahıs Tutuklandı
Samsun’da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi Şehir Kulübü karşısında saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Yalçın D. (37) sağ dizinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın D. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Yalçın D.'yi tabancayla vurduğu ileri sürülen Halil Ö.'yü (43) yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan Halil Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Halil Ö., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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