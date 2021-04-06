Samsun'da 1 kişinin öldüğü silahla kavgada yaralanan kişi de hastanede hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da 1 kişinin öldüğü silahla kavgada yaralanan kişi de hastanede hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da 1 kişinin öldüğü silahla kavgada yaralanan kişi de hastanede hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada D.A. tarafından silahla vurulan Ümmet Ceylan (56), tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çatalarmut Mahallesi'nde dün çıkan kavgada D.A, Mevlüt (54) ve Ümmet Ceylan'a (56) tabancayla ateş etmişti. Mevlüt Ceylan olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan Ümmet Ceylan ise hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli D.A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ajda Pekkan Dilan Çıtak Bahar Candan
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da 1 kişinin öldüğü silahla kavgada yaralanan kişi de hastanede hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:46:03. #1.14#
title