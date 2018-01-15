Samsun'da 1 Kişinin Kazara Yaralandığı Silahlı Çatışmaya 3 Tutuklama

Samsun'da bir kişinin kazara yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde yaklaşık bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı ve taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı. Olayda dolmuş şoförü İsmail Dede (41) sol bacağından kazara yaralandı. Polis olay yerinde 21 adet boş kovan ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Ç.K.'yi yakaladı ve söz konusu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili firarda olan B.P. (26), S.Ö. (24), F.Z.U. (20) ve M.T.(22) de dün akşam Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan Ç.K. ve gözaltına alınan diğer şahıslarla birlikte 3 tabanca ve 46 mermi ve 1 çelik yelek ele geçirildi. Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan B.P., S.Ö., F.Z.U. ve M.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.P., S.Ö. ve M.T. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, F.Z.U. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN