Samsun'da 1 Kişinin Kazara Yaralandığı Silahlı Çatışmaya 4 Gözaltı

Samsun'da bir kişinin kazara yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde yaklaşık bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı ve taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı. Olayda dolmuş şoförü İsmail Dede (41) sol bacağından kazara yaralandı. Polis olay yerinde 21 adet boş kovan ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Ç.K.'yi yakaladı ve söz konusu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili firarda olan B.P. (26), S.Ö. (24), F.Z.U. (20) ve M.T.(22) de dün akşam Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan Ç.K. ve gözaltına alınan diğer şahıslarla birlikte 3 adet tabanca ve 46 mermi ve 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan B.P., S.Ö., F.Z.U. ve M.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN