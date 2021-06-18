Samsun'da 1 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
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Samsun'da 1 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da 1 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltın alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltın alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.M. adlı şahsın Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki bekar evinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi aldı. Narkotik polisi takibe aldıkları A.M.'yi İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde araç içerisinde 88,82 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 216,87 gram metamfetamin maddesi, 3,41 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 660 TL para,^1 adet 9 mm çapında tabanca ve 4 adet 9 mm çapında dolu fişek ele geçirdi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan A.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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