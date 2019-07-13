Samsun'da 1 kişi mantardan zehirlendi

Samsun'da 1 kişi mantardan zehirlendi

Samsun'da ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Samsun'da 1 kişi mantardan zehirlendi

Samsun'da ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan topladığı mantardan yediği öğrenilen Bayram K., zehirlendi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bayram K., tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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