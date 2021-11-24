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Samsun'da 1 kişi kokainle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da 1 kişi kokainle yakalandı

Samsun'da kokain ile yakalanan bir kişi, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kokain ile yakalanan bir kişi, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen F.G. isimli şahıs ile ilgili olarak takip ve çalışma başlattı. Narkotik polisi yaptık takip sonucu F.G.'yi Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde araç içerisinde 11,83 gram kokain maddesi ile birlikte yakaladı. F.G. uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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