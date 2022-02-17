Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalandı - Haberler
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Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalandı

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu 1 kilo 52 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan bir kişi adliyeye sevk edildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarmanın takibi sonucu 1 kilo 52 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen 20 yaşındaki B.E.'nin Canik ilçesi Dereler Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 kilo 52 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.E. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan B.E. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalandı

Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalandı

Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalandı

Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalandı

Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Metamfetamin, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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