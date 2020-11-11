Samsun'da 1 kilo 990 gram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen iki operasyonda 1 kilo 990 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen iki operasyonda 1 kilo 990 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Canik ilçesi Belediyevleri Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen E.T'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 88,41 gram sentetik uyuşturucu, 20,90 gram esrar ve kenevir bitkisi ele geçirdi.

İkamet sahibi E.T. gözaltına alındı.

Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ise uyuşturucu sattığı belirlenen F.A. ile S.S'yi yakalayan ekipler, zanlıların üzerinde yaptıkları aramada 1737,53 gram esrar, F.A'nın ikametinden de 143,35 gram esrar ile kuru sıkı tabanca buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S. savcılıktaki ifadesinin ardından, F.A. ile E.T. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek