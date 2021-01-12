Samsun'da 1 kilo 16 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Samsun'da 1 kilo 16 gram uyuşturucu ele geçirildi

12.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:38
Samsun'da 1 kilo 16 gram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da 1 kilo 16 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'da 1 kilo 16 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ayvacık ilçesinde yaptıkları uygulamada bir kişinin üzerinde 1 kilo 16 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ve küçük bir hassas terazi buldu.

Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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