Samsun'da 1 kilo 16 gram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da 1 kilo 16 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ayvacık ilçesinde yaptıkları uygulamada bir kişinin üzerinde 1 kilo 16 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ve küçük bir hassas terazi buldu.

Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız