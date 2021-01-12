Samsun'da 1 kilo 16 gram uyuşturucu ele geçirildi
12.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:38
Samsun'da 1 kilo 16 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun'da 1 kilo 16 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ayvacık ilçesinde yaptıkları uygulamada bir kişinin üzerinde 1 kilo 16 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ve küçük bir hassas terazi buldu.
Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız