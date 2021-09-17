SAMSUN'DA 1'İ BEKÇİ 3 ŞÜPHELİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

SAMSUN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3'ü bekçi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bekçi Ö.C.T. ile 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibiyle 3'ü mahalle bekçisi olan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve üst aramalarında metamfetamin, sentetik hap ve kannabinoid ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bekçi Ö.C.T. ile şüphelilerden Yasin I. ve Ahmet İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si bekçi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.