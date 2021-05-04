Samsun'da 1 günde 423 araç ver sürücüye 224 bin TL ceza uygulandı
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Samsun'da 1 günde 423 araç ver sürücüye 224 bin TL ceza uygulandı

Samsun'da 1 günde 423 araç ver sürücüye 224 bin TL ceza uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 3 Mayıs saat 08.00 ile 4 Mayıs saat 08.00 arasında trafik yönünden 2 bin 88 araç ve sürücü kontrol edilip, 423 araç ve sürücüye 224 bin 963 TL cezai işlem uygulandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 3 Mayıs saat 08.00 ile 4 Mayıs saat 08.00 arasında trafik yönünden 2 bin 88 araç ve sürücü kontrol edilip, 423 araç ve sürücüye 224 bin 963 TL cezai işlem uygulandı. 20 araç ise trafikten men edildi.

3-4 Mayıs tarihleri arsında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan denetimler ile sabit yol ve şok uygulamalarında çok sayıda aranan şahıs ve suç maddesi yakalanırken, birçok araç ve sürücüye de para cezası kesildi.

Uygulama neticesinde Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

"16 bin 390 şahsın HES Kodu ve GBT sorgusu yapılarak 22 aranan şahıs yakalanmış, 103 şahsa idari işlem yapılarak 67 bin 629 TL para cezası uygulanmış, 4 bin 36 araç kontrol edilmiş, 21 araca cezai işlem yapılarak 39 bin 252 TL para cezası uygulanmış, 398 iş yeri kontrol edilmiş, 2 iş yerine cezai işlem uygulanmış, 1 adet tabanca, 4 adet mermi, 9 adet kesici/delici alet, 72,90 gr metamfetamin, 16,50 esrar, 74 adet sentetik hap, 3 kök hint keneviri, 3 adet ecstacy, 1 adet esrarlı sigara, 1,70 gr. uyuşturucu madde, 3 adet uyşturucu kullanmaya yarayan alet ele geçirilmiştir. Trafik yönünden 2 bin 88 araç ve sürücü kontrol edilmiş, 423 araç ve sürücüye 224 bin 963 TL cezai işlem uygulanmış, 20 araç trafikten men edilmiştir. Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığımızca korona virüsü tedbirleri ve izolasyon denetimleri, uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında 3 bin 899 şahsın HES kodu sorgulaması yapılmış olup pozitif veya temaslısı olup izolasyonda olması gereken 432 şahıs adreslerinde denetlenmiştir." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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