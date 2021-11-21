Samsun'da 1. ÇAROFF Off-Road Yarışı yapıldı - Haberler Spor
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Samsun'da 1. ÇAROFF Off-Road Yarışı yapıldı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Spor
Samsun'da 1. ÇAROFF Off-Road Yarışı yapıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Çarşamba Belediyesinin destekleriyle 1. ÇAROFF Off-Road Yarışı yapıldı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde Çarşamba Belediyesinin destekleriyle 1. ÇAROFF Off-Road Yarışı yapıldı.

Çarşamba Off-Road Derneği tarafından Çarşamba Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen yarışta 300 pilot, araçlarıyla bin 200 metrelik parkurda mücadele etti.

Bazı araçlar çamura saplanarak yarışı tamamlayamazken, bazı araçlar ise iş makineleri yardımıyla saplandıkları çamurdan çıkarıldı.

Yirmiye yakın il ve ilçeden 250 tam donanımlı arazi aracının katıldığı yarışa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

S1, S2, S3, S4 olmak üzere araçlar 4 kategoride yarışırken, yarışlar heyecan dolu dakikalara sahne oldu.

AA / Yaşar Karaman - Spor Haberleri

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