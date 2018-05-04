Samsun'da 1 Ayda 397 Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından Nisan ayında "adli ve önleyici polislik hizmetleri" kapsamında yapılan çalışmalarda, toplamda 93 bin 338 kişinin GBT sorgusu yapılarak 397 aranan şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis sorumluluk bölgesinde Nisan ayında yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkımızın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, polis sorumluluk bölgesinde Nisan ayında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında; 9 bin 338 kişinin GBT kaydı sorulmuş, 397 aranan şahıs yakalanmış, 86 bin 636 araç kontrol edilmiş, 59 aranan (çalıntı-yakalamalı-hacizli) araç yakalanmış, bin 372 araç trafikten men edilmiş, 21 bin 31 araca cezai işlem uygulanmış, 486 kişi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapılmış, 37 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 17 adet av tüfeği, 32 adet kurusıkı tabanca, 203 adet kesici ve delici alet, 648,87 gram esrar maddesi, 2 bin 396 adet ectacy hap, 503 gram bonzai, bin 915 adet kenevir, 3 bin 940 paket kaçak sigara, 60 adet 20 TL' lik sahte banknot, 261 litre kaçak içki, 180 adet tarihi eser ve 2 bin 702 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir."

FETÖ operasyonları

Açıklamada FETÖ operasyonları hakkında da şu bilgiler verildi:

"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında işlem yapılan 60 şüpheli şahıstan; 56 şüpheli yakalanmış ve yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklanmış, 23 şüpheli şahsa 'denetimli serbestlik' tedbiri uygulanmış, 23 şüpheli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılmış, 5 şüpheli şahıs halen gözaltında olup 4 şüpheli şahıs ise firar olarak aranmaktadır." - SAMSUN