Samsun'da 1,2 Kilo Daha Bonzai Ele Geçti
AFRİN HAREKATI'NDA 48. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Samsun'da 1,2 Kilo Daha Bonzai Ele Geçti

Samsun’da kovalamaca sonucu 940 gram bonzai ile yakalanarak tutuklanan genç ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis 1 kilo 200 gram daha bonzai ele geçirdi.

Samsun'da 1,2 Kilo Daha Bonzai Ele Geçti

Samsun'da kovalamaca sonucu 940 gram bonzai ile yakalanarak tutuklanan genç ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis 1 kilo 200 gram daha bonzai ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 24 yaşındaki Oğuzhan K.'yi takibe aldı ve kovalamaca sonucu attığı 2 paket içinde 940 gram bonzai ile yakaladı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Oğuzhan K. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, Anadolu Mahallesi'nde gizlenmiş 1 kilo 200 gram daha bonzai ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.