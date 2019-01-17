Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından Açıklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bazı sosyal paylaşım sitelerinde yer alan paylaşımların tamamı kurumumuzu yıpratmak ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız, art niyetli iddialardır" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı internet sosyal paylaşım sitelerinde yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı internet sosyal paylaşım sitelerinde 'Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi koğuşlarında kapasitenin üzerinde tutuklu var, yemekler tutuklu sayısının altında geliyor, hastane sevkleri aylarca erteleniyor, köpekler eşliğinde arama yapıldığı ileri sürülüyor, tutuklulara yapılan keyfi uygulamalar bitmiyor, 10 kişilik koğuşlarda 20-25 kişi kalıyor, yemekler azaltılmış, dağıtılan yemekler yetmiyor, yatak sayısı yeterli değil, ailelerin bekleme yeri yok, soğukta yağmurda dışarıda bekliyorlar, köpekli arama yapılıyor' şeklinde asılsız paylaşımlarda bulunulduğunun öğrenilmesi üzerine, aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda barındırılan hükümlü ve tutuklular için ihtiyaç kadar yatak ve ranza bulunmaktadır. Nakiller veya yeni suç işleyenler dolayısı ile mevcudumuzda artışlar yaşansa da bununla ilgili tedbirler derhal alınmaktadır. Gelen ziyaretçiler Ceza İnfaz Kurumu girişinde yağmur ve güneşten korunacakları sundurmalarda beklemekte, kayıt kabul işlemlerinin akabinde içeride bekleme odalarına alınmaktadırlar. Çıkışlarda da bekleme yapabilecekleri sundurmalar ve belediye otobüs durakları mevcuttur. Ceza İnfaz Kurumumuzda zaman zaman güvenlik için aramalar yapılmaktadır. Bu aramalar esnasında uyuşturucu ile ilgili istihbarat alındığı durumlarda birkaç koğuşta önden narkotik köpekleri ile arama yapılmış ise de bu durum genel arama uygulaması için geçerli bir durum değildir. Kesinlikle cezaevine gelen ziyaretçiler ve hükümlüler üzerinde veya diğer koğuşlarda köpeklerle arama yapılmamaktadır. Yapılan tüm aramalar yasal mevzuata uygundur. Kurum mutfağımızda 5 aşçı eşliğinde mevcut sayıya göre günlük yemek yapılarak dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Bütün öğünler yeter miktarda verilmektedir. Hastane sevkleri düzenli şekilde ve aciliyet sırasına göre hiçbir aksamaya meydan verilmeden yapılmaktadır. Bunun yanında cezaevi yerleşkesinde revir hizmetleri doktorlar ve diğer sağlık çalışanları tarafından da aralıksız verilmektedir. Haber içeriğinde bahsedilen hususların tamamı kurumumuzu yıpratmak ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız, art niyetli iddialardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA