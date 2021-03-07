Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kadına şiddet' açıklaması

Oturmuş siyaset konuşuyorlardı, profesörün canlı yayında ettiği küfürle donup kaldılar

Yüreği el vermedi, sokaktaki kadını eve aldı! Döndüğünde ise korkunç manzarayla karşılaştı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'la Yavaş yarışırsa ne olur? Aradaki fark dikkat çekici

İnfial yaratan görüntüler! Küçük kızının çığlıklarına rağmen eşini öldüresiye dövdü

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kadına şiddet' açıklaması -Boşandığı eski eşi tarafından darp edilmiş Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.