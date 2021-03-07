Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kadına şiddet' açıklaması
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kadına şiddet' açıklaması

07.03.2021 01:45 | Son Güncelleme: 07.03.2021 02:13

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kadına şiddet' açıklaması -Boşandığı eski eşi tarafından darp edilmiş Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kadına şiddet' açıklaması

-Boşandığı eski eşi tarafından darp edilmiş

SAMSUN - Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Samsun ili Canik ilçesinde 06 Mart 2021 tarihinde E.M.'nin boşandığı eski eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kadına şiddet' açıklaması
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kadına şiddet' açıklaması
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kadına şiddet' açıklaması
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kadına şiddet' açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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