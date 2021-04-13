"Samsun Covid-19 birinciliğinden düşmez" dedirten görüntü
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"Samsun Covid-19 birinciliğinden düşmez" dedirten görüntü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Samsun Covid-19 birinciliğinden düşmez' dedirten görüntü

Samsun'da 2. el eşya satan seyyar arabasının etrafında yaşanan kalabalık, cezayı da beraberinde getirdi.

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Samsun'da 2. el eşya satan seyyar arabasının etrafında yaşanan kalabalık, cezayı da beraberinde getirdi.

Korona virüs (Covid-19) risk haritasının açıklandığı andan itibaren nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan, çok yüksek riskli grupta yer alan Samsun'da, "Alınan tedbirlere rağmen vaka sayıları neden düşmüyor?" sorusu bir kez gözler önüne geldi. Kalabalık bir caddeye eski eşyaların bulunduğu el arabasıyla gelen satıcıya çevrede bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hurda arabası başında yaşanan kalabalığın ardından bazı vatandaşlar olaya tepki göstererek 'maske' ve 'mesafe' uyarısı yaptılar. Çok geçmeden olay yerinde devriye atan Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet polisleri duruma el koydu.

Kalabalığın yanına giderek uyarıda bulunan polis ekipleri, "Bakar mısınız? Burası çok fazla kalabalık değil mi? Sosyal mesafe yok, maske yok" dediler. Polisin uyarılarına pek aldırış etmeyen kalabalık, fiziksel mesafe kurallarına uymak ve maske takmak yerine görüntü alınmasından rahatsız olduklarını dile getirdiler. Daha sonra sesini yükselten çevik kuvvet ekipleri, fiziksel mesafenin korunmasını ve aralarda boşluk bırakılmasını ifade ettiler. Birkaç dakika sonra bir sonraki devriyede de aynı kalabalık görüntüler ile karşılaşan polis ekipleri, 'fiziksel mesafe kurallarına uymayan' vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Samsun'da tedbirler en üst seviyede

Öte yandan Covid-19 tedbirleri kapsamında Samsun'daki önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Ana caddelerin yanı sıra ara yollar ve caddeye bağlanan yan yollara da polis ekipleri yerleştirildi. Polisler sık sık maske, mesafe ve HES kodu kontrollerini sürdürüyorlar. - SAMSUN

'Samsun Covid-19 birinciliğinden düşmez' dedirten görüntü
'Samsun Covid-19 birinciliğinden düşmez' dedirten görüntü
'Samsun Covid-19 birinciliğinden düşmez' dedirten görüntü
'Samsun Covid-19 birinciliğinden düşmez' dedirten görüntü
'Samsun Covid-19 birinciliğinden düşmez' dedirten görüntü
'Samsun Covid-19 birinciliğinden düşmez' dedirten görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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