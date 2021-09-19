Süslü Kadınlar Bisiklet Turu renkli görüntülere sahne oldu - Haberler
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Süslü Kadınlar Bisiklet Turu renkli görüntülere sahne oldu

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Çorumlu kadınlar süsledikleri bisikletleriyle Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılmak üzere Kent Meydanı'nda toplandı.

Çorumlu kadınlar süsledikleri bisikletleriyle Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılmak üzere Kent Meydanı'nda toplandı.

Çorum Organizatörü Melek Gizem Çataroğlu'nun, basın açıklamasının ardından kadınlar, Saat Kulesi'nden Çorum Müzesi istikametinde yaklaşık 4 kilometrelik bir parkurda pedal çevirdi.

Bisikletlerini süsleyen ve çocuklarıyla etkinliğe katılan kadınlar şık kıyafetleri ve topuklu ayakkabılarıyla da dikkati çekti

Çataroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" ve "sürdürülebilir ve aktif ulaşım" konularına dikkati çekmek için düzenlendiğini söyledi.

Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden Çataroğlu, "Etkinlik 6. kez Çorum'da düzenleniyor. İzmir'de 2013 yılında başladı 9. kez Süslü Kadınlar Bisiklet Turu tüm dünyada düzenleniyor. 150 şehirde 30 ülkede eş zamanlı yapıyoruz bu turu." dedi.

Çataroğlu, otomobilsiz kentler, doğru ulaşım politikaları ve kentlerin bisikletlere göre dizayn edilmesini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hedeflerimize dikkat çekmek için senede bir kez toplanıp süslenip bisikletlerimizi sürüyoruz. İlerlemeler var. Bu yıl bakıyoruz Çorum Belediyesinin bisiklet uygulamaları var, bisiklet kullanımını artırmak için birçok çabası var. Yeni bisiklet yolları yapıldı. Bisiklet yolu olmayan yollara uyarı tabelaları asıldı. Bütün bunları Süslü Kadınlar Organizasyonuyla iletişim halinde yaptılar. O yüzden bir şeyleri değiştirdiğimizi görebiliyoruz."

Trafikte ve bisiklet yollarının kullanımının gelişmişlik göstergesi olduğunu da ifade eden Melek Gizem Çataroğlu, "Aslında bisiklet yolu olmasa bile yollarda bizim de hakkımız var. Artık bunun bilincini öğrenmemiz gerekiyor. Daha tam oturmuş değil ama bir ilerleme görüyoruz daha da ilerleyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Etkinliğe bisikletiyle katılan kadınlardan Selda Turan Akkuş da etkinlikte bu yıl ilk kez yer aldığını söyledi.

Bisiklet kullandığında kendisini huzurlu ve özgür hissettiğini belirten Akkuş, "Aktif olarak 10 yıldır bisiklet kullanıyorum. Bu yıl arkadaşlarımla birlikte katılmak istedim. Yolda bisiklet süremiyorum açıkçası hep kaldırımı kullanıyorum o da riskli. Bisiklet yollarının artırılması gerekir. Merkezde de olabilir. Araç sürücülerinin yollarda bizi gözeterek daha dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.

Başka bir bisikletsever ev hanımı Sümeyra İdgü, yazın kızıyla bisikleti ulaşım aracı olarak kullandığını belirterek, "Bisiklet sürmek bizim için eğlence, iyi bir etkinlik. Çocukluğumdan bu yana biniyorum ama son 3 yıldır daha aktifim. Ailece de bisiklet sürüyoruz. Trafikte sürücülerin bisiklet diye bizi küçümsemelerini istemiyoruz. Araçların bisikletlere yol vermesini istiyoruz." diye konuştu.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu renkli görüntülere sahne oldu

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu renkli görüntülere sahne oldu

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu renkli görüntülere sahne oldu

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu renkli görüntülere sahne oldu
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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