Samsun Çocukların ve Annelerinin Masal Dünyasındaki Hayallerini Gerçekleştiriyorlar

Çocukların ve annelerinin masal dünyasındaki hayallerini gerçekleştiriyorlar

SAMSUN'da iki kadın girişimci açtıkları atölyede masal kahramanlarının kıyafetlerini tasarlayıp anne ve çocukları için dikiyorlar. Özellikle son dönemde doğum günü kutlamaları veya diğer organizasyonlarda anne ve çocukların sevdikleri masal kahramanını kıyafetinin aynı giymeyi tercih ettikleri belirtildi.

Samsun'da yaşayan ikisi de 36 yaşında olan Süheyla Şen ile Ayşe Osman geçen yıl nisan ayında ortak kadın ve çocuk giyim tasarım atölyesi açtı. İki arkadaş atölyede masal ve çizgi film kahramanlarının kıyafetlerini tasarlayıp dikip anne-kız ve anne-oğul konseptleriyle satmaya başladı. Özellikle son dönemde doğum günü kutlamalarında anne ve çocukların aynı kostümleri giymesinin yaygınlaşması üzerine Şen ve Osman'ın yaptığı kostümlere de ilgi arttı. İki kadın girişimci bir atölye açmanın hayalleri olduğunu belirterek şimdide çocukların ve annelerinin masal dünyasıyla ilgili hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Ayşe Osman, özellikle son dönemde anne-çocuk kostüm tasarımlarının çok popüler olduğunu söyleyerek Anneler genelde çocuklarının isterleri üzerine masal kahramanlarının kostümlerini çocukları ile birlikte giyiyorlar. Çocuklarla beraber anneleri de bir masal kahramanı gibi giyiyorlar. Ayrıca tiyatro ve dans gruplarına da kıyafetler hazırlıyoruz. Biz iki arkadaş özel sektörde çalışırken beraber bir cesaretle kendi atölyemizi açtık. Bir başarı elde ettik. Çevremizdeki bir çok insana da 'Onlar başardı bizde yapabiliriz' diye örnek olduğumuzu düşünüyorum dedi. Süheyla Şen ise anne bize geldiğinde çocuk ne istiyorsa hangi masal kahramanı olmak istiyorsa hayali neyse bize anlatıyor. Bizde ona göre bir kıyafet tasarlıyoruz. Çocuklar kendilerine kostüm isterken annelerde aynı kıyafeti giriyor. Pamuk prenses, kül kedisi, kırmızı başlıklı kız gibi masal kahramanların kıyafetleri çokça tercih ediliyor. çocuk hayallerini böyle gerçekleştirmek beni de çok heyecanlandırıyor. O çocuğun yüzündeki mutluluğu görmek bizi çok mutlu ediyor şeklinde konuştu.