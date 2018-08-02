Samsun Çocuklar Yağmur Suyunda Yüzdü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle karayolu altindan geçen geçitte biriken suya giren cocuklar dikkat çekti.

Çarşamba ilçesinde sağanak yağmur sonrasında bir grup çocuk yeni sebze ve meyve hal girişindeki Ordu-Samsun Karayolu alt geçidinde biriken suda yüzdüler. Çamurlu suya aldırış etmeyen çocuklar dikkat çekti. Her yağmurda alt geçitte aynı sorunun yaşandığını söyleyen vatandaşlar bir çözüm bulunmasını istedi.